10 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

3 isme kart uyarısı

3 isme kart uyarısı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Ligde gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de 3 isim sınıra geldi. heyet, 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kaleci Altay, Vedat Muriç ve Gustavo'ya kart konusunda dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

Ligde gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de 3 isim sınıra geldi. heyet, 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kaleci Altay, Vedat Muriç ve Gustavo'ya kart konusunda dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

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