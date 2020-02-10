10 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Yargıya taşınıyor

Yargıya taşınıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Fenerbahçeli Hukukçular Derneği Platformu, iki isim için suç duyurusu yapacağı açıkladı. Dernek üyeleri, Alanya maçının orta hakemi Ümit Öztürk ile VAR hakemi Serkan Tokat için bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

Fenerbahçeli Hukukçular Derneği Platformu, iki isim için suç duyurusu yapacağı açıkladı. Dernek üyeleri, Alanya maçının orta hakemi Ümit Öztürk ile VAR hakemi Serkan Tokat için bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

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