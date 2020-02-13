13 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni 'nöbetçi' Mevlüt Erdinç

Yeni 'nöbetçi' Mevlüt
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Süper Lig'de bu sezon yalnızca 5 maçta 40 dakika şans bulan , kupada şov yapıyor.

'nin 32 yaşındaki yıldızı, 'nda forma giydiği 6 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Performansıyla tam puan alan golcü oyuncu, lig maçları öncesi de teknik heyete mesaj yolladı.

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