13 Şubat 2020, Perşembe
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Mesut Özil: Geleceği göremiyorum
Giriş Tarihi: 13.02.2020
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağına karar vermediğini açıkladı.
31 yaşındaki yıldız, "Sezon bittikten sonra Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" dedi. Mesut, zor bir sezon geçirdiklerini ve hedeflerinin Devler Ligi'ne kalmak olduğunu da söyledi.
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