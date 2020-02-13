Mesut Özil: Geleceği göremiyorum

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağına karar vermediğini açıkladı.

31 yaşındaki yıldız, "Sezon bittikten sonra Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" dedi. Mesut, zor bir sezon geçirdiklerini ve hedeflerinin Devler Ligi'ne kalmak olduğunu da söyledi.