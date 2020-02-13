13 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Mesut Özil: Geleceği göremiyorum

Mesut Özil: Geleceği göremiyorum
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Adı sık sık ile anılan , ile sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağına karar vermediğini açıkladı.

31 yaşındaki yıldız, "Sezon bittikten sonra ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" dedi. Mesut, zor bir sezon geçirdiklerini ve hedeflerinin Devler Ligi'ne kalmak olduğunu da söyledi.

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