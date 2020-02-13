13 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe pes etmiyor

Fenerbahçe pes etmiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.02.2020

'de teknik heyet, 2 galibiyetin eksileri artıya çevireceğini düşünüyor. İlk hedef Ankaragücü maçını kazanmak. Derbi planları daha sonra yapılacak.

Süper Lig'de son iki haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında yara alan 'de gözler maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynayacağı karşılaşmada galibiyetten başka sonucu düşünmüyor. Teknik heyet, oyuncularla bir toplantı yaparak, ligde hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını belirtti. MKE Ankaragücü ve maçlarının kritik önemde olduğu hatırlatılırken, iki karşılaşmanın kazanılması halinde şampiyonluk yarışında avantajın yeniden ele geçirileceği de vurgulandı.

SAVUNMA DEĞİŞMİYOR

İlk hedef Ankaragücü maçını kayıpsız geçmek. Derbinin 'şimdilik' kaydıyla konuşulması yasaklandı. Taktik planlarına devam eden teknik direktör 'in kadroda en fazla 1-2 değişiklik yapması bekleniyor. İlk onbire en yakın isimler Emre Belözoğlu ile Deniz Türüç. Ferdi ve Mevlüt sürprizi de olabilir. Savunmada ise aynı dörtlü ile devam edilecek. Falette ve Hasan Ali'nin henüz tam hazır olmadığını açıklayan Yanal, stoperde 'in yanında yine Jailson'a görev vereceğinin sinyalini verdi. Sol bekte de Dirar olacak.

Falette'den göz dolduran performans haberin devamı

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