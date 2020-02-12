12 Şubat 2020, Çarşamba
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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 101
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 101-60 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özübir, Halil Erkoç, Batuhan Söylemezoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Özge Yavaş 2, İdil Türk, Kardelen Gezgin, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 4, Coates 12
Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 8, İdil Saçalır 3, Ayşe Cora 18, Olcay Çakır Turgut 3, Sevgi Uzun 4, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 18, Zandalasini 6, Esra Ural Topuz 7, Stokes 18, Gonzales 10
1. Periyot: 8-27
Devre: 26-51
3. Periyot: 41-77
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