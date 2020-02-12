12 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 101

F.Bahçe Öznur Kablo Hatay'ı farklı geçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında , 'u deplasmanda 101-60 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özübir, Halil Erkoç, Batuhan Söylemezoğlu

: Asena Yalçın 11, Özge Yavaş 2, İdil Türk, Kardelen Gezgin, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 4, Coates 12

: Williams 8, İdil Saçalır 3, Ayşe Cora 18, Olcay Çakır Turgut 3, Sevgi Uzun 4, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 18, Zandalasini 6, Esra Ural Topuz 7, Stokes 18, Gonzales 10

1. Periyot: 8-27

Devre: 26-51

3. Periyot: 41-77


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