12 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kaptan Emre uyardı! "Galatasaray maçından önce..."

Kaptan Emre uyardı! G.Saray maçından önce...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

'nin Kaptanı , ve Alanya kayıplarını bir an önce telafi etmeleri gerektiğini söyledi ve ekledi: Maç maç bakmamız gerek. Şimdiden derbisini düşünürsek, Ankaragücü karşısında sorun yaşarız.

'de kaptan , son 2 maçta yaşanan puan kayıplarının telafi edilmesini söyledi. Ayrıca önlerinde maçından önce Ankaragücü karşılaşmasının olduğunu ve derbiden önce bu maça odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Fanatik'in haberine göre; 39 yaşındaki tecrübeli kaptan, kritik bir sürece girdiklerini belirtti. Emre Belözoğlu, ve karşılaşmalarında kaybedilen 5 puanın hesaplarında olmadığını söyledi. Deneyimli orta saha, "Eğer şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyorsak, bu kayıpları acilen telafi etmek zorundayız. İlk etapta da Ankaragücü maçına odaklanmalıyız. Karşımızda yeni transferler ve yeni bir teknik adamla çıkışa geçen bir rakip var" diye konuştu. Emre, "Sonraki hafta 'de Galatasaray ile oynayacağız. Tabii ki bu derbinin Fenerbahçeli herkes için önemi başka. Ancak şu anda Galatasaray'ı unutup sadece Ankaragücü mücadelesine odaklanmalıyız" yorumunu yaptı.

"ZİRVE MÜCADELESİ MÜTHİŞ"

Kaptan Emre, "Sezonun ikinci yarıları her zaman daha zor olur. Bu sezon ise özellikle 7 takımın birden zirve yarışı vermesi nedeniyle mücadele müthiş geçiyor. Fenerbahçe olarak bundan sonra tüm maçlarımızı tek tek değerlendirerek ilerlemeliyiz. Her zaman, ilk maçımıza kilitlenmeliyiz. Ancak bu şekilde gerçek kimliğimizi bulup, gücümüzü sahaya yansıtabiliriz" ifadelerini kullandı.

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