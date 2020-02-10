Fenerbahçe tek yürek 'Biz şampiyon olacağız'

Ali Koç: Akılla, mantıkla izahı olmayan işler yapılıyor. Muhtemel bir şampiyonluğumuzun önü kesilmeye çalışılıyor. Ersun Yanal: Biz yine en iyi bildiğimiz işi yapıp, sahada oynayacağımız futbolla sezon sonunda o kupayı kaldıracağız. Futbolcular: Artık sahada hakemleri de yenmeliyiz. Sonuna kadar savaşacağız. Şampiyonluğumuza engel olamayacaklar.

Alanyaspor ile önceki gün 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de isyan var... Başkanından teknik heyete; futbolcusundan taraftarına kadar herkes tek yürek olurken, hedefteki isim ise verdiği kararlarla öne çıkan hakem Ümit Öztürk'tü. Başkan Ali Koç, önceki gece geç saatlerde açıklama yaptı. Maçın hemen ardından sert sözler sarfeden futbolcular ve teknik direktör Ersun Yanal da daha sonra kendi aralarında toplantı yaptı. İşte Koç'un açıklamaları ve diğer isimlerin öne çıkan sözleri:



'ÇİFTE STANDART VAR'

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin üzerine oynandığını belirterek sözlerine başladı ve şöyle devam etti: "Jailson'un hareketi penaltıysa, maçın sonuna doğru yaşanan olay da açık ve net penaltıdır. Birinde VAR'a gitmek, diğerinde gitmemek, enteresan. İlk penaltıda yan hakem de, orta hakem de penaltıyı vermedi. Hakem VAR'a çağırıldı. Bizim pozisyonda hakem çok iyi bir pozisyonda olmasına rağmen penaltıyı görmedi veya atladı, VAR'a da çağırılmadı. VAR hakemi burada ciddi bir çifte standart uygulamıştır.

'İNSANLAR APTAL DEĞİL'

"Muhtemel bir şampiyonluğumuz kesilmeye çalışılıyor. Bu yaşadıklarımızı kabullenmemiz söz konusu değildir. Biz, bunları kabullensek dahi F.Bahçe sahipsiz değildir. F.Bahçe'nin sahibi milyonlarca taraftarı vardır ve insanlar aptal değil. İnsanların akılları ile bu şekilde 'kör göze parmak' şeklinde oynanması hepimize zarara verecek bir unsurdur. Futbolcuların alın teri ve emekleri yenmektedir. Peki, bu işten sorumlu kişiler, federasyonumuz, hakemlerimiz, MHK, onlara nasıl yaptırımlar uygulanacak?"



'O KUPA MÜZEMIZE GİRECEK'

Maçın ardından yaptığı açıklamada "Adalet ve eşitlik istiyoruz" diyen teknik direktör Ersun Yanal, daha sonra soyunma odasında oyuncularla toplantı yaptı. Sözlerine özeleştiri yaparak başlayan Yanal, "Önceki maçlara göre beklentilerin altındaydık. Daha iyi oynayabilir, hakeme rağmen 3 puanı alabilirdik. Ancak net bir şekilde önümüzün kesildiği doğru. Biz yine en iyi bildiğimiz işi yapıp, sahada kalacağız. Oynayacağımız futbol ve alacağımız sonuçlarla sezon sonunda o kupa müzemize girecek" diye konuştu.



'SAHADA CEVAP VERECEĞİZ'

Alanyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından Ozan, Gustavo ve Serdar başta olmak üzere birçok futbolcu, hakem Ümit Öztürk'e ateş püskürmüştü. Karşılaşmanın ardından kendi aralarında toplantı yapan futbolculardan kaptan Ozan, "Sonuna kadar savaşacağız. Önümüzü kesmek istiyorlar ama biz hocamızın da dediği gibi oynayacağımız futbolla en iyi cevabı vereceğiz ve sezon sonunda şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şu gerçeği de unutmamalıyız, artık sahada hakemleri de yenmek zorundayız" açıklamasını yaptı.