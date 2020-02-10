Her şey bir anda değişti! Vedat Muriç...

Yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç, ilk devre attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan isim olmuştu. Fakat Kosovalı golcünün son haftalardaki performansı ilk devredeki Muriç'i aratmaya başladı. 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında net fırsatları harcarken, Alanyaspor mücadelesinde de etkisiz kaldı.

Fenerbahçe sezon başında Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i kadrosuna katabilmek için Galatasaray ile yarışa girmişti. Ezeli rakibinin elinden Muriç'i kapan sarı-lacivertlileri ilk devre Kosovalı oyuncu sırtlamıştı. 25 yaşındaki golcü, performansı, hırsı ve attığı gollerle taraftarların da gönlünde taht kurmuştu.

Muriç; Monaco, Frankfurt, Leicester ve Brighton'ın izlemeye geldiği Trabzonspor karşılaşmasında net fırsatları harcadı ve takımı 2-1'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı.

TEK GALİBİYET RİZE'DE

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor karşılaşmasından sonra ligde Kadıköy'de ağırladıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de beklentilerin altında kalan Muriç, takımının en kritik sınavlara çıktığı maçlarda düşüşe geçti.

Sarı-Lacivertliler bu sezon başarılı oyuncunun gol atamadığı maçlarda sadece Çaykur Rizespor'u yenebildi. Yıldız futbolcunun performansında yaşanan ani düşüş, taraftarları da endişelendiriyor. 12. adam, Muriç'teki formsuzluğun kısa süreli olmasını umuyor.