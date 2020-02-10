10 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Her şey bir anda değişti! Vedat Muriç...

Her şey bir anda değişti! Vedat Muriç...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 Giriş Tarihi: 10.02.2020

Yaz döneminde 'dan transfer edilen , ilk devre attığı gollerle 'yi sırtlayan isim olmuştu. Fakat Kosovalı golcünün son haftalardaki performansı ilk devredeki Muriç'i aratmaya başladı. 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşmasında net fırsatları harcarken, mücadelesinde de etkisiz kaldı.

sezon başında 'dan 'i kadrosuna katabilmek için Galatasaray ile yarışa girmişti. Ezeli rakibinin elinden Muriç'i kapan sarı-lacivertlileri ilk devre Kosovalı oyuncu sırtlamıştı. 25 yaşındaki golcü, performansı, hırsı ve attığı gollerle taraftarların da gönlünde taht kurmuştu.

Muriç; Monaco, Frankfurt, Leicester ve Brighton'ın izlemeye geldiği karşılaşmasında net fırsatları harcadı ve takımı 2-1'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı.

TEK GALİBİYET RİZE'DE

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor karşılaşmasından sonra ligde Kadıköy'de ağırladıkları Aytemiz mücadelesinde de beklentilerin altında kalan Muriç, takımının en kritik sınavlara çıktığı maçlarda düşüşe geçti.

Sarı-Lacivertliler bu sezon başarılı oyuncunun gol atamadığı maçlarda sadece Çaykur Rizespor'u yenebildi. Yıldız futbolcunun performansında yaşanan ani düşüş, taraftarları da endişelendiriyor. 12. adam, Muriç'teki formsuzluğun kısa süreli olmasını umuyor.

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