Fenerbahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! Galatasaray maçında...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibi ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır tehlikesi yaşanıyor. Genç kaleci, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında kart gördüğü takdirde 23. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Ligin 21. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Alanyaspor, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Tam 3 penaltının ve birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibi ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli 2 puan bıraktı. Hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın kararlarının tartışıldığı mücadeleye damga vuran isimlerden biriyse Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'dı... Akdeniz ekibinin Cisse ile kullandığı ilk penaltıyı kurtaran Altay, kale çizgisini erken terk ettiği için sarı kartla cezalandırıldı. 21 yaşındaki kaleci, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında da sarı kart gördüğü takdirde 23. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

GUSTAVO VE MURİÇ DE KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile birlikte Luiz Gustavo ve Vedat Muriç de Galatasaray maçı öncesi kart sınırında bulunan isimler arasında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin iki yıldızı, başkent ekibiyle yapacakları mücadelede kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde sahadaki yerlerini alamayacak.