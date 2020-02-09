09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! Galatasaray maçında...

F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

'in 21. haftasında ile Aytemiz , 'nda karşı karşıya geldi. Rakibi ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerde tehlikesi yaşanıyor. Genç kaleci, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında kart gördüğü takdirde 23. haftadaki derbisinde forma giyemeyecek.

Ligin 21. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ile , 'de kozlarını paylaştı. Tam 3 penaltının ve birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibi ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli 2 puan bıraktı. Hakem ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın kararlarının tartışıldığı mücadeleye damga vuran isimlerden biriyse Fenerbahçe'nin genç file bekçisi 'dı... ekibinin Cisse ile kullandığı ilk penaltıyı kurtaran Altay, kale çizgisini erken terk ettiği için sarı kartla cezalandırıldı. 21 yaşındaki kaleci, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında da sarı kart gördüğü takdirde 23. haftada 'nda oynanacak derbisinde forma giyemeyecek.

GUSTAVO VE MURİÇ DE KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile birlikte Luiz Gustavo ve Vedat Muriç de Galatasaray maçı öncesi kart sınırında bulunan isimler arasında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin iki yıldızı, başkent ekibiyle yapacakları mücadelede kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde sahadaki yerlerini alamayacak.

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