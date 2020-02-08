Gizli golcü Serdar

Bu sezon müthiş formuyla savunmayı ayakta tutan Serdar Aziz bu akşam çifte görevle sahada olacak. Tecrübeli futbolcu, bir yandan Papis Cisse'yi kontrol ederken, duran toplarda ise ileriye çıkarak gol arayacak.

Bu sezon müthiş formuyla savunmayı ayakta tutan Serdar Aziz bu akşam çifte görevle sahada olacak. Tecrübeli futbolcu, bir yandan Papis Cisse'yi kontrol ederken, duran toplarda ise ileriye çıkarak gol arayacak. Hava toplarındaki başarısı ile dikkat çeken Serdar, ligde Kasımpaşa ve Göztepe filelerini havalandırmıştı.