08 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gizli golcü Serdar

Gizli golcü Serdar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Bu sezon müthiş formuyla savunmayı ayakta tutan bu akşam çifte görevle sahada olacak. Tecrübeli futbolcu, bir yandan Papis Cisse'yi kontrol ederken, duran toplarda ise ileriye çıkarak gol arayacak.

Bu sezon müthiş formuyla savunmayı ayakta tutan bu akşam çifte görevle sahada olacak. Tecrübeli futbolcu, bir yandan Papis Cisse'yi kontrol ederken, duran toplarda ise ileriye çıkarak gol arayacak. Hava toplarındaki başarısı ile dikkat çeken Serdar, ligde Kasımpaşa ve Göztepe filelerini havalandırmıştı.

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