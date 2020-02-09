09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Kırklarelispor hazırlıkları başladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

çeyrek final rövanş maçında 11 Şubat Salı günü Ülker Stadyumu'nda GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak olan , hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki idman saat 11.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet
F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında... F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında...
Flaş sözler: Ersun Yanal yaptığı yanlışla... Flaş sözler: Ersun Yanal yaptığı yanlışla...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör