Fenerbahçe'de Simon Falette ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Simon Falette, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında oynanan GMG Kırklarelispor maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 62. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli futbolcuya ilk maçında fazla iş düşmedi.

TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması dolayısıyla durgun bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, ocak ayında yalnızca Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli stoper Simon Falette'i kadrosuna katmıştı. 8 Ocak tarihinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncunun lisansı, kış transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'ta çıkarılmıştı.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, GMG Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Falette, 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil oldu. Gineli stopere ilk maçında fazla iş düşmedi.