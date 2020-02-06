06 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk maçına çıktı

Simon Falette ilk maçına çıktı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 Giriş Tarihi: 06.02.2020

'nin ara döneminde kadrosuna kattığı , çeyrek final ilk maçında oynanan GMG Kırklarelispor maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 62. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli futbolcuya ilk maçında fazla iş düşmedi.

'nin belirlediği harcama limitini aşması dolayısıyla durgun bir ara dönemi geçiren , ocak ayında yalnızca Bundesliga ekiplerinden forması giyen Gineli stoper 'i kadrosuna katmıştı. 8 Ocak tarihinde 'a gelerek sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncunun lisansı, kış transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'ta çıkarılmıştı.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, GMG Kırklarelispor ile oynanan çeyrek final maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Falette, 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil oldu. Gineli stopere ilk maçında fazla iş düşmedi.

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