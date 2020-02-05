05 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de zorunlu karar! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'de zorunlu karar! Vedat Muriç...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan , anlaşması nedeniyle yaz transfer döneminde sattığı oyuncu kadar transfer yapabilecek. Bu duruma çözüm arayan sarı-lacivertlilerde kulübün kasasını doldurabilecek tek isimse sezon başında 'dan transfer edilen ... Yönetim, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için Kosovalı golcüyü sezon sonunda satabilir. 'nın olası Muriç transferinden elde etmeyi hedeflediği rakam ise 25 milyon Euro...

Sezonu zirvede tamamlayarak yeni sezon için 'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı amaçlayan 'yi engeli yaz döneminde fazlasıyla zorlayacak gibi gözüküyor. Sattığı oyuncu bedeli kadar takviye yapabilecek olan sarı-lacivertliler, şu anki durumda yalnızca bonservisi elinde olan ya da bedelsiz kiralayabileceği oyuncuları alabilecek.

Şartlar böyleyken Fenerbahçe'de kulübe ciddi meblağda para girişi sağlayabilecek tek isimse ... Takvim'in haberine göre yönetim, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarında giren 25 yaşındaki golcüyü satarak transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.

ZAJC DA GÖNDERİLECEK

Muriç'in etkili performansına bu şekilde devam etmesi durumunda 25 milyon Euro'ya alıcı bulunabileceği hesap ediliyor. Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldız dışında adı ara transfer döneminde sıklıkla Brescia ile anılan Miha Zajc'tan da 3 milyon Euro civarında bir gelir elde etmeyi planlıyor.

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