Fenerbahçe'de zorunlu karar! Vedat Muriç...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle yaz transfer döneminde sattığı oyuncu kadar transfer yapabilecek. Bu duruma çözüm arayan sarı-lacivertlilerde kulübün kasasını doldurabilecek tek isimse sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç... Yönetim, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için Kosovalı golcüyü sezon sonunda satabilir. Sarı Kanarya'nın olası Muriç transferinden elde etmeyi hedeflediği rakam ise 25 milyon Euro...

Sezonu zirvede tamamlayarak yeni sezon için Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe'yi FFP engeli yaz transfer döneminde fazlasıyla zorlayacak gibi gözüküyor. Sattığı oyuncu bedeli kadar takviye yapabilecek olan sarı-lacivertliler, şu anki durumda yalnızca bonservisi elinde olan ya da bedelsiz kiralayabileceği oyuncuları alabilecek.

Şartlar böyleyken Fenerbahçe'de kulübe ciddi meblağda para girişi sağlayabilecek tek isimse Vedat Muriç... Takvim'in haberine göre yönetim, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarında giren 25 yaşındaki golcüyü satarak transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.

ZAJC DA GÖNDERİLECEK

Muriç'in etkili performansına bu şekilde devam etmesi durumunda 25 milyon Euro'ya alıcı bulunabileceği hesap ediliyor. Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldız dışında adı ara transfer döneminde sıklıkla Brescia ile anılan Miha Zajc'tan da 3 milyon Euro civarında bir gelir elde etmeyi planlıyor.