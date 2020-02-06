06 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Biz yenelim, siz şampiyon olun

Biz yenelim, siz şampiyon olun
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Mücadeleyi Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da takip etti. Tribünde yer alan Fenerbahçe Başkanı 'a maçtan önce bir kadın taraftar "Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz yenelim, ligde siz şampiyon olun" dedi.

Mücadeleyi Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da takip etti. Tribünde yer alan Fenerbahçe Başkanı 'a maçtan önce bir kadın taraftar "Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz yenelim, ligde siz şampiyon olun" dedi.

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