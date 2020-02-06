Biz yenelim, siz şampiyon olun

Mücadeleyi Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da takip etti. Tribünde yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a maçtan önce bir kadın taraftar "Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz yenelim, ligde siz şampiyon olun" dedi.

Mücadeleyi Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da takip etti. Tribünde yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a maçtan önce bir kadın taraftar "Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz yenelim, ligde siz şampiyon olun" dedi.