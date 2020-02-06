06 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu Maccabi FOX

F.Bahçe Beko'nun konuğu Maccabi Fox
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 24. haftasında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takım, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren , 7. sırada yer alıyor.

Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 533. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, 'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.



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