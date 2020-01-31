31 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Zajc'ta opsiyon engeli

Zajc'ta opsiyon engeli
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.01.2020

Uzun süredir Brescia'ya transfer olacağı iddia edilen Miha Zajc'ta belirsizlik sürüyor. , Sloven oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak isterken, İtalyan ekibi bu teklife sıcak bakmıyor.

Brescia'nın sezon sonuna kadar kiralamak istediği 25 yaşındaki orta sahanın performansına göre karar vermeyi düşündüğü öğrenildi.

'GİDER MİSİN ALPER?'

Sarı-lacivertli takımda 'istenmeyen adam' ilan edilen için taraftarlar sosyal medyada organize oldu. 'Gider misin Alper' etiketiyle açılan kampanyaya binlerce tweet atıldı. ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Alper'in ise Rizespor'a kiralanma teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. İkna çabaları devam ediyor. Bu arada Alper, sarı-lacivertlilerde idmanlara da alınmıyor.

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