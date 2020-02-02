Transferde büyük fiyasko! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar çöpe gitti...

2019-2020 ara transfer döneminin resmen sona ermesiyle birlikte transferlerin maliyetleri de netleşti. Galatasaray kadroya Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe ise sadece Simon Falette'yi kadroya dahil edebildi. Diğer transfer dönemlerine göre kulüplerin ince eleyip sık dokuduğu bu dönemde ekonomiye özellikle dikkat edildi. Fakat son 10 yıla bakıldığında milyon Eurolar çöpe atıldı. İşte Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin son 10 yılda harcadığı rakam dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar...