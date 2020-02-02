02 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Transferde büyük fiyasko! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar çöpe gitti...

2019-2020 ara transfer döneminin resmen sona ermesiyle birlikte transferlerin maliyetleri de netleşti. Galatasaray kadroya Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe ise sadece Simon Falette'yi kadroya dahil edebildi. Diğer transfer dönemlerine göre kulüplerin ince eleyip sık dokuduğu bu dönemde ekonomiye özellikle dikkat edildi. Fakat son 10 yıla bakıldığında milyon Eurolar çöpe atıldı. İşte Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin son 10 yılda harcadığı rakam dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.02.2020 15:00
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Transferde büyük fiyasko! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar çöpe gitti...

Türkiye'de bir ara transfer dönemi daha sona ererken kulüplerimiz çok sayıda futbolcuyu kadrosuna kattı. Birçok isimle de yollar ayrıldı. Son 10 yıl genelinde ortaya çıkan kar-zarar tablosu ise iç karartıcı cinstendi. Ortada "kar" namına hiçbir şey bulunmuyordu.

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Transferde büyük fiyasko! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar çöpe gitti...

Galatasaray son 10 yılda aldığı ve sattığı futbolcuların karşılığında 104.7 milyon euro zarar etti. Sarı-Kırmızılılar'ın arkasında 102.2 milyon euro zararla Fenerbahçe bulunuyor.

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Transferde büyük fiyasko! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar çöpe gitti...

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 10 sezonda kadrosuna kattığı en pahalı futbolcular. (İlk 2 isim baz alınmıştır)

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Transferde büyük fiyasko! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar çöpe gitti...

GALATASARAY

2009-10

ABDUL KADER KEITA - 7.5 MİLYON EURO

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Transferde büyük fiyasko! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar çöpe gitti...

ELANO - 7 MİLYON EURO

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