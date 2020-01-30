Fenerbahçe'de transfer için son 36 saat

Harcama limitinde 19 milyon liralık aşımı olduğu için transfer yapamayan Fenerbahçe için zaman daralıyor. Ara transfer dönemi yarın akşam saat 18.00'de sona erecek. Sarı-lacivertliler bu saate kadar limit sorununu çözemezse sol bek alamayacak. Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'ye de lisans çıkarılamayacak.

Yönetim, sıkıntıyı aşmak için yoğun çaba harcıyor. Miha Zajc için Brescia ile pazarlıklar devam ediyor. Sloven oyuncu, İtalya'dan başka takımlara da teklif edildi. Hatta menajer değişikliğine bile gidildi. Ancak henüz bir gelişme yok. Çaykur Rizespor'un talip olduğu Alper Potuk'un gönderilmesi için de uğraşılıyor. Ancak oyuncunun yüksek ücreti en büyük engel. İki oyuncu gönderilebilirse en azından Falette'nin lisansı çıkarılacak. Olursa bir de sol bek kadroya dahil edilecek.