30 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de transfer için son 36 saat

Transfer için son 36 saat
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Harcama limitinde 19 milyon liralık aşımı olduğu için yapamayan için zaman daralıyor. Ara transfer dönemi yarın akşam saat 18.00'de sona erecek. Sarı-lacivertliler bu saate kadar limit sorununu çözemezse sol bek alamayacak. 'tan kiralanan Simon Falette'ye de lisans çıkarılamayacak.

Yönetim, sıkıntıyı aşmak için yoğun çaba harcıyor. Miha Zajc için Brescia ile pazarlıklar devam ediyor. Sloven oyuncu, 'dan başka takımlara da teklif edildi. Hatta menajer değişikliğine bile gidildi. Ancak henüz bir gelişme yok. 'un talip olduğu 'un gönderilmesi için de uğraşılıyor. Ancak oyuncunun yüksek ücreti en büyük engel. İki oyuncu gönderilebilirse en azından Falette'nin lisansı çıkarılacak. Olursa bir de sol bek kadroya dahil edilecek.

Vedat Muriç'ten Trabzonspor sözleri haberin devamı

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