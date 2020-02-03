03 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım geri sayıma geçti

Hasan Ali geri sayıma geçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2020

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, bugünden itibaren antrenmanlara dahil olması bekleniyor.

Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz Alanyaspor ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.

FALETTE KUPADA SAHNE ALACAK

Lisansı çıkan ancak 'da yedek soyunan Simon Falette sarı-lacivertli forma ile siftahı kupada yapacak. 'ın Kırklarelispor karşısında savunmayı Falette ve Rami ikilisinden kurması bekleniyor. Falette, oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "'nin hedeflerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Luiz Gustavo Kırklarelispor maçında yok! haberin devamı

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