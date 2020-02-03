03 Şubat 2020, Pazartesi
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Hasan Ali Kaldırım geri sayıma geçti
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, bugünden itibaren antrenmanlara dahil olması bekleniyor.
Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz Alanyaspor ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.
FALETTE KUPADA SAHNE ALACAK
Lisansı çıkan ancak Trabzon'da yedek soyunan Simon Falette sarı-lacivertli forma ile siftahı kupada yapacak. Ersun Yanal'ın Kırklarelispor karşısında savunmayı Falette ve Rami ikilisinden kurması bekleniyor. Falette, oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.
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