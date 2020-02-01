01 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo GMG Kırklarelispor maçında yok!

Luiz Gustavo Kırklarelispor maçında yok!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in 20. haftasında oynanan - karşılaşmasında, kırmızı kart görerek Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak GMG Kırklarelispor maçında cezalı duruma düştü.

'in 20. haftasında oynanan - karşılaşmasında, kırmızı kart gördü. Brezilyalı yıldız böylelikle Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Kırklarelispor ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! İkinci yarıya damga vurdu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu
F.Bahçe'de Kruse sevinci! İkinci yarıya damga vurdu F.Bahçe'de Kruse sevinci! İkinci yarıya damga vurdu
Simon Falette'den derbi yorumu Simon Falette'den derbi yorumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör