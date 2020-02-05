05 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kırklareli - Fenerbahçe maçı heyecanı A Spor'da

Kırklareli - Fenerbahçe maçı heyecanı A Spor'da
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 8’in ilk sınavında Kırklarelispor’a konuk oluyor. 14.30’da başlayacak karşılaşma A Spor’dan yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trakya temsilcisi, Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerine karşı aldığı galibiyetlerle şimdiden kupanın en flaş takımı olmayı başardı.

Önce Gaziantepspor'u ardından son 16 mücadelesinde Medipol Başakşehiri kupanın dışına itmeyi başaran Kırklarelispor'un, Fenerbahçe karşısında alacağı sonuç şimdiden merak edilmeye başlandı. 5 Şubat Çarşamba Kırklareli Atatürk Stadyum'unda oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.Taraftarların merakla beklediği Kırklarelispor Fenerbahçe karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak saat kaçta başlayacak?

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Kırklarelispor: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm,Davut Babur, Emre Keleşoğlu,Bahadır, Yüksel Şişman, Caner Koca, Enis, Malik Karaahmet, Mert Sinan

Fenerbahçe: Harun,Dirar, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Tolgay Arslan,Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç

PEKİ KIRKLARELİ FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak Kırklarelispor ve Fenerbahçe mücadelesi 5 Şubat Çarşamba saat 14.30'da Atatürk Kırklareli Stadyum'unda oynanacak. Peki çeyrek finalde mücadele edecek iki ekibin karşılaşması hangi kanaldan canlı yayınlanacak. Taraftarların merakla beklediği maç A Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

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