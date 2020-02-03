Garry Rodrigues bu kez 'el freni' oldu

Garry Rodrigues'in Trabzonspor karşısındaki performansı tartışma konusu oldu. Maça iyi başlayan ve Kruse'nin golünde bu sezon ligdeki 4. asistini yapan oyuncu, daha sonra bireysel futbolu ile takımın hızını kesti.

Oyunda kaldığı sürede 6 kritik top kaybı yapan (birçoğu Trabzonspor kontratağı olarak Fenerbahçe kalesine döndü) Rodrigues, takım arkadaşlarını zor durumda bıraktı. Ersun Yanal'ın 76'da kenara aldığı Yeşil Burun Adalı futbolcunun, soyunma odasında herkesten özür dilediği öğrenildi. Teknik heyetin, Garry'yi daha kolektif oynaması konusunda uyarması bekleniyor.

KRUSE SERİYE BAĞLADI

Max Kruse'nin gol serisi Trabzon'da da devam etti. Ligde oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandıran Alman yıldız, gol sayısını 5'e yükseltti. Kariyeri boyunca sezonun ikinci yarılarında gol+asist sayısını hep yükselten Kruse'nin performansı gelecek maçlar için güven kaynağı oldu.