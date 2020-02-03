Fenerbahçe'de güzel futbol teselli oldu

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynamasına rağmen Trabzon’a istatistiklerde büyük üstünlük sağladı. Yanal, son sözü kendilerinin söyleyeceğini belirtti.

Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek dört maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de oynanan güzel futbol teselli oldu. Sarı-lacivertli takım, güçlü rakibi karşısında taraftarından yoksun olmasına rağmen hemen bütün istatistiklerde üstünlük sağladı. Topla oynamada yüzde 64'e 36, şut sayısında 23'e 16, isabetli şutta 9'a 4, pasta 518'e 278, kornerde 10'a 6 gibi önemli hakimiyet kuran Kanarya'da yenilgi 'hakem hataları' ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarına bağlandı.

"LİG UZUN, FİKSTÜR LEHİMİZE"

Teknik heyet ve oyuncular maçtan sonra şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürme konusunda söz birliği yaptı. Ersun Yanal, bu kadar üstün oynadıkları bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Önümüzde oynanacak daha çok maç var. Futbola olan katkımızla, duruşumuzla mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde son sözü Fenerbahçe söyleyecek" dedi. Fikstür avantajı en önemli koz. 6 deplasmanı kalan Kanarya, kalan 14 haftada sadece 4 kez İstanbul dışına çıkacak.