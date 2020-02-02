Vedat Muriç'e yakın takip

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Vedat Muriç'i Trabzonspor maçında Eintracht Frankfurt, Brighton, Leicester City ve Monaco kulübünün scoutlarının izlediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekibin forveti Vedat Muriç bu sezonki performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti. Dün de E.Frankfurt, Brighton, Leicester City ve Monaco kulübünün scoutları Kosovalı yıldızın Trabzonspor maçını takip etti.

RODRIGUES ETKİSİZ KALDI

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında etkili olmasını beklediği Garry Rodrigues bilindik görüntüsünden çok uzaktı. Maçın başında deparlarıyla rakibi yıpratmak isteyen Yeşil Burun Sahilli futbolcu ardından oyundan çok düştü. Savunmaya yardımı çok aksatınca Kanarya bu bölgeden gelişen ataklardan 2 gol yedi.