02 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Vedat Muriç'e yakın takip

Vedat Muriç'e yakın takip
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 Giriş Tarihi: 02.02.2020

Bu sezon formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 'i maçında , Brighton, ve Monaco kulübünün scoutlarının izlediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekibin forveti bu sezonki performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti. Dün de E.Frankfurt, Brighton, Leicester City ve Monaco kulübünün scoutları Kosovalı yıldızın maçını takip etti.

RODRIGUES ETKİSİZ KALDI

'nin Trabzonspor deplasmanında etkili olmasını beklediği Garry Rodrigues bilindik görüntüsünden çok uzaktı. Maçın başında deparlarıyla rakibi yıpratmak isteyen Yeşil Burun Sahilli futbolcu ardından oyundan çok düştü. Savunmaya yardımı çok aksatınca Kanarya bu bölgeden gelişen ataklardan 2 gol yedi.

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