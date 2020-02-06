06 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Falette siftah yaptı

Falette siftah yaptı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Fenerbahçe'nin ara transferin son gününde lisansını çıkarabildiği Simon Falette, sarı-lacivertli formayla siftahı Kırklarelispor karşısında yaptı.

62. dakikada Jailson'un yerine oyuna giren Gineli asıllı futbolcu, ilk maçı olmasına rağmen kendine güveni ve takım arkadaşlarıyla uyumuyla dikkat çekti. Falette, Rami'ye oranla daha diri ve hazır bir görüntü sergiledi.

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