Falette siftah yaptı

Fenerbahçe'nin ara transferin son gününde lisansını çıkarabildiği Simon Falette, sarı-lacivertli formayla siftahı Kırklarelispor karşısında yaptı.

62. dakikada Jailson'un yerine oyuna giren Gineli asıllı futbolcu, ilk maçı olmasına rağmen kendine güveni ve takım arkadaşlarıyla uyumuyla dikkat çekti. Falette, Rami'ye oranla daha diri ve hazır bir görüntü sergiledi.