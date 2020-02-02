02 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kruse yetmedi

Kruse yetmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'nin Alman yıldızı , maçını da boş geçmedi. Son 5 haftada 4. kez ağları sarsan Kruse’nin bu sayısı ’nın puan almasına yetmedi.

Sarı-lacivetlilerin çıkışında büyük payı olan , son haftalardaki performansını deplasmanında da sürdürdü. Tecrübeli futbolcu maçın ilk düdüğüyle birlikte yeteneklerini sergilemeye başladı. Henüz 1. dakika dolmadan rakip kaleye ciddi biçimde yüklendi. 20. saniyede bir kafa vuruşundan yararlanamayan 31 yaşındaki futbolcu, kısa süre sonra savunmanın ayağından seken topu önünde buldu. Max Kruse sağ ayağıyla meşin yuvarlağı nefis şekilde plaseleyerek günün başarılı ismi Uğurcan Çakır'ı avladı. Kruse son 5 maçta 4. kez fileleri sarstı. Sarı-lacivertlilerin atak görüntüsünde Alman futbolcunun payı büyüktü. Zeka dolu pasları ve keskin ortalarıyla takım arkadaşlarını besledi. Ancak başta Vedat Muriç olmak üzere 'nın hücumcuları etkisiz kaldı.

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