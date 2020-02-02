Fenerbahçe'de Kruse yetmedi
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Trabzonspor maçını da boş geçmedi. Son 5 haftada 4. kez ağları sarsan Kruse’nin bu sayısı Kanarya’nın puan almasına yetmedi.
Sarı-lacivetlilerin çıkışında büyük payı olan Max Kruse, son haftalardaki performansını Trabzonspor deplasmanında da sürdürdü. Tecrübeli futbolcu maçın ilk düdüğüyle birlikte yeteneklerini sergilemeye başladı. Henüz 1. dakika dolmadan Fenerbahçe rakip kaleye ciddi biçimde yüklendi. 20. saniyede bir kafa vuruşundan yararlanamayan 31 yaşındaki futbolcu, kısa süre sonra savunmanın ayağından seken topu önünde buldu. Max Kruse sağ ayağıyla meşin yuvarlağı nefis şekilde plaseleyerek günün başarılı ismi Uğurcan Çakır'ı avladı. Kruse son 5 maçta 4. kez fileleri sarstı. Sarı-lacivertlilerin atak görüntüsünde Alman futbolcunun payı büyüktü. Zeka dolu pasları ve keskin ortalarıyla takım arkadaşlarını besledi. Ancak başta Vedat Muriç olmak üzere Kanarya'nın hücumcuları etkisiz kaldı.
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