01 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Solda çare Hasan Ali Kaldırım

Solda çare Hasan Ali
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.02.2020

Fenerbahçe'de merakla beklenen sol bek transferi gerçekleştirilemedi. Harcama limiti ancak 'ye yeten yönetim, Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırmıştı. , dönene kadar bu bölgede 'a şans vermeye devam edecek.

Transferin son gününde satış yapılamayınca Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da olmadı. Teknik direktör bu mevkide dönene kadar 'la idare etmeye devam edecek. Asıl mevkesi stoper olan yeni de bu bölgede oynayabiliyor. Teknik heyet onu da değerlendirebilir. Öte yandan Brescia'ya transferi yatan Miha Zajc takımda kaldı.

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