Solda çare Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe'de merakla beklenen sol bek transferi gerçekleştirilemedi. Harcama limiti ancak Simon Falette'ye yeten yönetim, Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırmıştı. Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım dönene kadar bu bölgede Nabil Dirar'a şans vermeye devam edecek.

Transferin son gününde satış yapılamayınca Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da olmadı. Teknik direktör Ersun Yanal bu mevkide Hasan Ali Kaldırım dönene kadar Nabil Dirar'la idare etmeye devam edecek. Asıl mevkesi stoper olan yeni transfer Simon Falette de bu bölgede oynayabiliyor. Teknik heyet onu da değerlendirebilir. Öte yandan Brescia'ya transferi yatan Miha Zajc takımda kaldı.