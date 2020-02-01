01 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolculardan galibiyet sözü

F.Bahçeli futbolculardan galibiyet sözü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in 20. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , rakibi karşısında toplu hücum & defans anlayışı ile sahada olacak. 90 dakika herkes savaşacak. Hedef kazanıp ipleri ele almak.

, 'de bu akşam 'a konuk olacak. Ligde son 4 maçını kazanarak ikinci sıraya yükselen sarılacivertliler, seriyi sürdürmek istiyor. Galibiyet halinde bir maçı eksik olan Trabzonspor ile puan farkı 5'e çıkacak ve şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj elde edilecek. Teknik heyet, oyunculardan sahada birbirlerine yardım etmesini istedi. Kanatlar etkili kullanılacak. Takım halinde hücum ve savunma yapılacak. "Kazanamıyorsan kaybetme" prensibi uygulanacak.

GOL SİLAHLARI KRUSE & MURİÇ

Teknik direktör 'ın sahaya geçtiğimiz hafta 'i sürklase ederek 2-0 yenen onbirle çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin en büyük gol silahları yine Vedat Muriç ile Max Kruse olacak. Son iki maçı boş geçmeyen ikiliden Muriç 12 golle takımın bu sezonki en skorer ismi. Kruse de son 6 maçta 4 gol kaydetti. Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, ve de fırsat bulduklarında uzaktan şutlarla gol arayacak. Trabzonspor'un etkili ismi Sörloth'u ise marke edecek.

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DEPLASMANDA SON 2 MAÇ FİRESİZ

Yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Kanarya, ligde son 4 maçını kazandı. Deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmadan da 3 puanla dönen ( 2-1, FK 2-0) sarı-lacivertliler, ilk 8 deplasmanında sadece 2 kez kazanabilmişti.

FALETTE YEDEK SOYUNACAK

Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette de Trabzon'a götürüldü. Gineli savunmacı yedek soyunacak. Teknik heyetin ilerleyen dakikalarda görev vermesi durumunda Falette ilk kez sarı-lacivertli formayla görücüye çıkacak.

839 GÜN SONRA TRABZON'DA

Ersun Yanal, iki farklı dönemde görev yaptığı Trabzonspor'un stadına 839 gün sonra bu kez rakip olarak çıkacak. Yanal, Fenerbahçe'nin başında iken bordo-mavili ekip ile oynadığı 4 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, hiç kaybetmedi.

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