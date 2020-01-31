31 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

, sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Zanka'nın sezon sonuna kadar Bundesliga ekiplerinden 'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz."

DUSSELDORF DA ZANKA'YI AÇIKLADI

Bundesliga ekibi da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zanka transferini resmen açıkladı.

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