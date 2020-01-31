31 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçe Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020
Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Zanka'nın sezon sonuna kadar Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz."
DUSSELDORF DA ZANKA'YI AÇIKLADI
Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zanka transferini resmen açıkladı.
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