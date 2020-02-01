01 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Simon Falette'den derbi yorumu

Simon Falette'den derbi yorumu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in 20. haftasında sahasında 'yi ağırlıyor. Dev karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin yeni transferi açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer Simon Falette'nin maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Lisansım çıktığı için mutluyum. Tabii ki hedefim 'nin hedeflerine katkı sağlamak olacaktır. Benim ilk derbim olacak. Arkadaşlarımı destekleyeceğim. En iyi sonuçla ayrılıp ligin sonrasına olumlu bakmak istiyoruz."

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