Simon Falette'den derbi yorumu

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dev karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin yeni transferi Simon Falette açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer Simon Falette'nin maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Lisansım çıktığı için mutluyum. Tabii ki hedefim Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak olacaktır. Benim ilk derbim olacak. Arkadaşlarımı destekleyeceğim. En iyi sonuçla ayrılıp ligin sonrasına olumlu bakmak istiyoruz."