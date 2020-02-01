01 Şubat 2020, Cumartesi

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler! İki takımın istatistikleri...

Süper Lig'in 20. haftası dev derbiye sahne olacak. Bir tarafta şampiyonluk yolunda Trabzon şehrini ve taraftarını arkasına alan Trabzonspor, öbür tarafta ise şampiyonluğun diğer adaylarından Fenerbahçe... Zirveye ulaşma yolunda kritik bir viraja girilecek karşılaşma öncesi takımlar istatistiklerde de dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 17:48
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler! İki takımın istatistikleri...

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Her iki ekibin de mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı bu mücadele öncesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler! İki takımın istatistikleri...

İSABETLİ ŞUTLAR YAKIN

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şutör isimleri rakip kaleyi sıkça avlamaya çalışırken bu anlamda birbirine oldukça yakın rakamlar ortaya çıktı. Buna göre Trabzonspor, şimdiye dek rakip kaleye 102 isabetli şut gönderirken Fenerbahçe 118 kez isabetli şut gönderdi.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler! İki takımın istatistikleri...

İKİLİ MÜCADELELERDE RAKAMLAR...

İstatistiklerde, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yüksek fizik gücü de ortaya çıktı. Bordo mavililer, 19. hafta sonunda ikili mücadelelerde yüzde 50.9'luk başarı elde ederken, Fenerbahçe yüzde 53.2'lik yüzde ile ön plana çıktı.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler! İki takımın istatistikleri...

DERBİDE 'ÇOK PAS' PLANI OLACAK MI?

Her iki takımın da usta ayakları ve teknik kapasitesi yüksek oyuncuları, takımlarının ligin zirvesinden kopmamasını sağlarken, takım bütünlüğü ve taktiksel başarıları da göze çarpan bir diğer detay oldu. Yüksek pas yüzdesiyle oynayan Trabzonspor, %82.7'lik oran elde ederken, Fenerbahçe küçük bir yüzdelik üstünlükle %84.2'yi yakaladı.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler! İki takımın istatistikleri...

FENERBAHÇE'Yİ GEREN DETAY; TRABZONSPOR AFFETMİYOR!

İleri uçta Sörtloth, Jose Sosa, Nwakaeme ve Ekuban gibi yıldızlarıyla fark yaratan Trabzonspor'un gol yollarındaki üstünlüğü, sarı lacivertlileri bu dev karşılaşma öncesinde düşündüren en büyük problem olarak göze çarptı. (Nwakaeme kart cezalısı, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek)

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