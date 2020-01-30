30 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

İşte Ersun Yanal'ın Trabzonspor planı!

İşte Ersun Yanal'ın Trabzonspor planı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.01.2020

'in 20. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 'a konuk olacak olan 'de teknik direktör , galibiyet planını belirledi. Oyunu tutup, baskın ataklarla skor gitmek isteyen sarı-lacivertliler, öncelikle Trabzonspor’un hızını kesecek. Rodrigues ve Ozan’ın getireceği toplarda Muriç + Kruse ile gol bulmaya çalışacak.

'de derbisi öncesi galibiyet planı belli olmaya başladı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki en kritik virajda kontrollü bir oyunla maça başlayacak. Bordo-mavili ekibin, taraftar desteğiyle ilk dakikalarda uygulaması beklenen yoğun pres ve oyunu hızlandırma girişimi 'bol pas' yapılarak kırılacak. Kapılacak toplar en çabuk şekilde takımın süratli ikilisi Garry Rodrigues ve 'a aktarılacak. İki oyuncunun getireceği toplarla ilerideki Vedat Muriç ve Max Kruse gol arayacak.

3 İSME ÖZEL ÖNLEM

Teknik heyetin rakipten özel önlem alacağı oyuncular ise Alexander Sörloth ve Sosa olacak. Sörloth'u markaja alacak. Sosa'yı ise Luiz Gustavo kontrol edecek. Ayrıca sağ kanattan etkili bindirmeler yapan Joao Pereira'yı durdurmak için de , Dirar'a destek verecek. Trabzonspor'un kırmızı kart cezasına itiraz ettiği Nwakaeme'ye de oynaması halinde özel tedbir alınacak. , oyuncularından tribünler ve hakemle diyaloğa girmeden, sadece futbola odaklanmalarını istedi.

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