İşte Ersun Yanal'ın Trabzonspor planı!

Süper Lig'in 20. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, galibiyet planını belirledi. Oyunu tutup, baskın ataklarla skor gitmek isteyen sarı-lacivertliler, öncelikle Trabzonspor’un hızını kesecek. Rodrigues ve Ozan’ın getireceği toplarda Muriç + Kruse ile gol bulmaya çalışacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi galibiyet planı belli olmaya başladı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki en kritik virajda kontrollü bir oyunla maça başlayacak. Bordo-mavili ekibin, taraftar desteğiyle ilk dakikalarda uygulaması beklenen yoğun pres ve oyunu hızlandırma girişimi 'bol pas' yapılarak kırılacak. Kapılacak toplar en çabuk şekilde takımın süratli ikilisi Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'a aktarılacak. İki oyuncunun getireceği toplarla ilerideki Vedat Muriç ve Max Kruse gol arayacak.

3 İSME ÖZEL ÖNLEM

Teknik heyetin rakipten özel önlem alacağı oyuncular ise Alexander Sörloth ve Sosa olacak. Sörloth'u Serdar Aziz markaja alacak. Sosa'yı ise Luiz Gustavo kontrol edecek. Ayrıca sağ kanattan etkili bindirmeler yapan Joao Pereira'yı durdurmak için de Tolga Ciğerci, Dirar'a destek verecek. Trabzonspor'un kırmızı kart cezasına itiraz ettiği Nwakaeme'ye de oynaması halinde özel tedbir alınacak. Ersun Yanal, oyuncularından tribünler ve hakemle diyaloğa girmeden, sadece futbola odaklanmalarını istedi.