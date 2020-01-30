Derby'den Rami atağı
Yönetimin göndermek istediği bir başka oyuncu Adil Rami. Fransız stoper için Derby County devrede. İngiliz basını, Milan ve Sevilla kariyerli 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı, Phillip Cocu'nun kadrosunda görmek istediği vurgulandı.
Rami için Fenerbahçe'ye henüz resmi teklif yok. 34 yaşındaki Adil Rami, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden teklifler aldığını, Ligue 1'e dönmesinin de ihtimaller arasında bulunduğunu dile getirmişti.
MELNJAK VE N'SAKALA İDDİASI
Ricardo Rodriguez'i alamayan Fenerbahçe'de sol bek için son çare olarak Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak ve Alanyaspor'lu Fabrice N'Sakala gündemde. 27 yaşındaki Melnjak için Alper Potuk takası masada. 29 yaşındaki N'Skala ise Alanyaspor'da 107 maçta 6 asist yaptı. N'Skala'nın sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bitecek.
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