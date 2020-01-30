30 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Derby'den Rami atağı

Derby'den Rami atağı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Yönetimin göndermek istediği bir başka oyuncu . Fransız stoper için Derby County devrede. İngiliz basını, Milan ve Sevilla kariyerli 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı, Phillip Cocu'nun kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

Rami için 'ye henüz resmi teklif yok. 34 yaşındaki , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden teklifler aldığını, Ligue 1'e dönmesinin de ihtimaller arasında bulunduğunu dile getirmişti.

MELNJAK VE N'SAKALA İDDİASI

Ricardo Rodriguez'i alamayan Fenerbahçe'de sol bek için son çare olarak Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak ve 'lu Fabrice N'Sakala gündemde. 27 yaşındaki Melnjak için takası masada. 29 yaşındaki N'Skala ise Alanyaspor'da 107 maçta 6 asist yaptı. N'Skala'nın sezon sonunda ekibiyle sözleşmesi bitecek.

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