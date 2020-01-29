29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez bana Fenerbahçe'yi sordu

Çalhanoğlu canlı yayında böyle duyurdu! Ricardo Rodriguez...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen , canlı yayında 'nin transfer dönemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin gündeminde olan takım arkadaşı 'in kendisine Fenerbahçe'yi sorduğunu belirtti.

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu , TRT Spor'a yaptığı açıklamada takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten, 'nin transfer gündemindeki takım arkadaşı 'e dair birçok konuya değindi.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun öne çıkan sözleri:

Nasılsın, ne yapıyorsun diye Türkçe soruyor Zlatan, eski müziklerimizi de çok dinliyor, İbrahim Tatlıses hayranı. Saha içinde çok konuşan biri Zlatan, her şeyi söylüyor sahada. İdmanlarda da iyiyi de kötüyü de söylüyor. Kötüye kötü diyor, iyiyse iyi ama daha iyisini de yapabiliriz diye konuşuyor.

"RICARDO BANA FENERBAHÇE'Yİ SORDU"

Ricardo Rodriguez bana sordu, Kjaer de burada, onunla da konuştu, gelmeyi de çok istedi ama bildiğim kadarıyla olmadı. Ona Türkiye'den ve İstanbul'un güzelliğinden bahsettim, o da biliyordu ve istiyordu gelmeyi.

İki kez kupa finali kaybettim ben. Hedefim o. Kazanırsak çok güzel olacak. Dünkü maç bitti, önümüzdeki maç da önemli pazar günü, aynı performansı sergilemek istiyorum. Önemli olan sağlık, inşallah sakatlık geçirmem, benim için en önemlisi o.

İtalyan arkadaşlar da sevindi Euro 2020'de eşleşmemize, ben de sevindim. İnşallah turnuvaya iyi başlarız. Bizim güçlü olduğumuzu biliyorlar, saygıyla karşılıyorlar.

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