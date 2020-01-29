Vedat Muriç pusuya yattı

Attığı gollerle Fenerbahçe'nin başarısında büyük rol oynayan Muriç, gözünü Trabzon'a dikti.

Attığı gollerle Fenerbahçe'nin başarısında büyük rol oynayan Muriç, gözünü Trabzon'a dikti. 25 yaşındaki futbolcu, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak zirve yarışında ipleri elimize almak için bu maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.