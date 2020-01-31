31 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 3 isim kafileye alınmadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 17:05
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu

Altay Bayındır

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu

Harun Tekin

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu

Mauricio Isla

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu

Falette

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