"Herkes futbolumuzu konuşacak"

“Bizim işimiz sahada. Tartışmalardan uzak kalıp, sahaya odaklanacağız. Herkes üstüne düşeni yapacak. Oynadığımız futbol ve alacağımız galibiyet konuşulacak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 20. haftada oynanacak Trabzonspor maçı öncesi öğrencileriyle toplantılara başladı. Günler öncesinden konuşulmaya başlayan karşılaşmanın zirve yarışındaki önemine değinen Yanal, "Bizim işimiz sahada. 90 dakika boyunca herkes üstüne düşeni yapacak ve 3 puan için mücadele edecek. Bu konuda net bir şekilde hepinizi uyarıyorum. Tartışmalardan uzak kalacaksınız. Sadece oynadığımız futbol ve alacağımız galibiyet konuşulacak" dedi. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:



'MESAJI ALDILAR'

"Başakşehir'e karşı oynadığımız futbol, tüm rakiplerimize önemli bir mesaj oldu. Sahadaki mücadelemiz ve futbolumuzla şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösterdik. Şimdi bu futbolu ve başarılı sonuçları, istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Trabzon deplasmanı da bu kritik süreçte çok büyük önem taşıyor. Sadece sahaya odaklanın, doğruları yapın ve istediğimiz sonuçla İstanbul'a dönelim. Taraftarımızın da bize olan inancı arttı. Sezon başında dediğimiz gibi omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz."