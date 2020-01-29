29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Rodriguez'in yeni takımı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

Ara döneminin bitimine kısa bir kala sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdüren 'de 'den kötü haber geldi. İsviçreli sol bek ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, harcama limitini aşmasını nedeniyle transfere noktayı koyamadı. Ünlü gazeteci ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rodriguez'in PSV Eindhoven ile anlaşma sağladığını açıkladı.

TFF'nin belirlediği harcama limitini aştığı için transferde eli kolu bağlanan ve yeni transferi Simon Falette'e bu nedenle lisans çıkaramamayn 'ye teknik direktör 'ın listesinde yer alan İsviçreli sol bek 'den kötü haber geldi.

'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle bu bölgede Nabil Dirar'a şans veren sarı-lacivertliler, her konuda anlaşma sağladığı Milan'lı yıldızın transferine harcama limiti engeli sebebiyle nokta koyamadı. Öte yandan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci , Twitter hesabından 27 yaşındaki futbolcunun Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Di Marzio'nun paylaşımı:

DI MARZIO'NUN ARDINDAN ROMANO DA AÇIKLADI

Sky Sport ve 'da görev yapan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Milan ve PSV'nin Ricardo Rodriguez transferi için her konuda anlaşma sağladığını açıkladı.

Romano'nun paylaşımı:

RICARDO RODRIGUEZ KİMDİR?

Tam adı Ricardo Ivan Rodriguez Araya olan futbolcu, 25 Ağustos 1992 tarihinde 'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Futbola Zürih altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel kariyerine adım atan Rodriguez, 2012 yılında 8.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a oldu. Alman ekibinde 5.5 sezon geçiren yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performansla Milan'ın dikaktini çekti ve 2017 yılında 15 milyon Euro'ya İtalyan devine gönderildi. Milan'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 387 dakika süre alan İsviçreli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Aslen Şilili olan ve sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen 1.80 boyundaki futbolcu, İsviçre ile çıktığı 75 maçta 8 gol kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Ricardo Rodriguez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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