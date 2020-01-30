Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci

30 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

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F.Bahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.01.2020

'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan , antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Sarı lacivertli ekipte antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışırken, idman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve 'a hareket edecek.

Yıldız oyuncudan kulübüne rest! haberin devamı


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