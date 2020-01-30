Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Sarı lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışırken, idman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Trabzon'a hareket edecek.