29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Max Kruse noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum

Max Kruse noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Ülkesine döneceği iddia edilen Alman yıldız, “Çok şey yapmak istediğim harika bir takımdayım” dedi.

Performansı ile son iki haftaya damga vuran Max Kruse, ayrılacağı iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Son dönemde ülkesine döneceği yönünde haberler çıkan Alman yıldız, "Hiçbir yere gitmiyorum. Çok şey yapmak istediğim harika bir takımdayım. Taraftarlarımıza verdiğimiz bir söz var. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacağız. Saha dışında da çok iyi vakit geçiriyorum. Daha önce de söylediğim gibi iyi İstanbul'da ve Fenerbahçe'deyim. Uzun yıllar da bu kulübe hizmet etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Çimşir ve Yanal'ın akıl oyunları! Çimşir ve Yanal'ın akıl oyunları!
Fenerbahçe deplasmanda farka gitti Fenerbahçe deplasmanda farka gitti
Olay yaratacak transfer! G.Saray istedi F.Bahçe aldı... Olay yaratacak transfer! G.Saray istedi F.Bahçe aldı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör