29 Ocak 2020, Çarşamba
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Max Kruse noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum
Giriş Tarihi: 29.01.2020
Ülkesine döneceği iddia edilen Alman yıldız, “Çok şey yapmak istediğim harika bir takımdayım” dedi.
Performansı ile son iki haftaya damga vuran Max Kruse, ayrılacağı iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Son dönemde ülkesine döneceği yönünde haberler çıkan Alman yıldız, "Hiçbir yere gitmiyorum. Çok şey yapmak istediğim harika bir takımdayım. Taraftarlarımıza verdiğimiz bir söz var. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacağız. Saha dışında da çok iyi vakit geçiriyorum. Daha önce de söylediğim gibi iyi İstanbul'da ve Fenerbahçe'deyim. Uzun yıllar da bu kulübe hizmet etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
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