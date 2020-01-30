30 Ocak 2020, Perşembe

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Yıldız oyuncudan kulübüne rest! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" | Son dakika transfer haberleri

Ara transfer döneminde sona yaklaşılırken Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. 8 Ocak'ta Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan kiraladığı Gineli stoper Simon Falette'e lisans çıkaran sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırdı. Transferin son gününde elinden oyuncu çıkartarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Sarı Kanarya'da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun, kulübüyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini söylediği öğrenildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 22:37
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Yıldız oyuncudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum | Son dakika transfer haberleri


Ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe atağa kalktı. Sarı-lacivertli takım Simon Falette'nin lisansını çıkarırken, sol bek transferi için de girişimlerini hızlandırdı.

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Yıldız oyuncudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum | Son dakika transfer haberleri

Transferin suskun takımı Fenerbahçe bir yandan takıma katılacak isimler için yoğun mesai harcıyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli takımda TFF'nin belirlediği harcama limitleri yönetimin elini kolunu bağlamış ve hareket alanını sınırlamıştı.

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Yıldız oyuncudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum | Son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle bir sol bek takviyesi istemesinden sonra bu konuda büyük uğraş veren yönetim, Milan Kulübü'nden Ricardo Rodriguez'in transferi için tüm şartları zorlamıştı.

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Yıldız oyuncudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum | Son dakika transfer haberleri

İsviçreli futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, harcama limitleri engeline takılmış ve Ricardo Rodriguez, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV ile imza aşamasına gelmişti.

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Yıldız oyuncudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum | Son dakika transfer haberleri

Transfer yapma konusunda hala sorun yaşayan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala hareketlilik başladı. Sarı-lacivertliler, transferde son ana kadar Miha Zajc ve Alper Potuk'a gelen teklifleri değerlendirecek ve bu teklifler istenilen rakama ulaşırsa oyuncu satışı gerçekleşecek.

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