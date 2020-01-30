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Yıldız oyuncudan kulübüne rest! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" | Son dakika transfer haberleri
Ara transfer döneminde sona yaklaşılırken Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. 8 Ocak'ta Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan kiraladığı Gineli stoper Simon Falette'e lisans çıkaran sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırdı. Transferin son gününde elinden oyuncu çıkartarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Sarı Kanarya'da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun, kulübüyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini söylediği öğrenildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.01.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 22:37
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