30 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Rodriguez PSV için yola çıktı

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

Milan’ın İsviçreli futbolcusu , Eindhoven’a transferi için Amsterdam’a hareket etti.

Milan'da forma giyen İsviçreli futbolcu , ekibi 'ye transferi için Amsterdam'a hareket etti. Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV'nin teklifini kabul etti ve Hollanda'ya giderken Milano Havalimanı'nda görüntülendi.

Ricardo Rodriguez Hollanda havaalanında! İşte o görüntüler

Dev derbi öncesi Trabzonspor'a çifte müjde! haberin devamı

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