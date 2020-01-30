30 Ocak 2020, Perşembe
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Rodriguez PSV için yola çıktı
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020
Milan’ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven’a transferi için Amsterdam’a hareket etti.
Milan'da forma giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV'ye transferi için Amsterdam'a hareket etti. Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV'nin teklifini kabul etti ve Hollanda'ya giderken Milano Havalimanı'nda görüntülendi.
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