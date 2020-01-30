30 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Alba Berlin

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Alba Berlin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 22. haftasında deplasmanda 'nın ekibiyle karşılaşacak. Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, 'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 531. maç

, Avrupa kupalarında 531. maçına karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.



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