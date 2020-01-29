29 Ocak 2020, Çarşamba

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Alper Potuk'tan Çaykur Rizespor'a flaş transfer cevabı!

TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Fenerbahçe'de kış transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala limit sorununun halledilmesi ve takviyelerin yapılması için çalışmalar hızlandı. Bu doğrultuda ilk olarak Victor Moses'ın kiralık sözleşmesini fesheden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Alper Potuk'un Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddia edilmişti. Sezonun ikinci yarısında Karadeniz ekibinin formasını giyeceği konuşulan Alper'in Rizesporlu yetkililere transfer cevabı verdiği öğrenildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 21:14
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Alper Potuk'tan Çaykur Rizespor'a flaş transfer cevabı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçe, transfer yapmak için oyuncu satışını ilk hedef olarak belirlemişti. Miha Zajc, Adil Rami, Mehmet Ekici ve Alper Potuk'u satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde Alper Potuk'un transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

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Alper Potuk'tan Çaykur Rizespor'a flaş transfer cevabı!

Sarı-lacivertli takım, ara transfer döneminde Simon Falette'nin lisansını çıkarmak ve sol bek transferini yapma konusunda yoğun bir çaba sarf ederken, Miha Zajc için Brescia takımıyla görüşmeşlerini sürdürürken, Alper Potuk'un transferinde Çaykur Rizespor'la temaslarını sürdürüyordu.

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Alper Potuk'tan Çaykur Rizespor'a flaş transfer cevabı!

Sol bek transferinde Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ricardo Rodriguez'i takıma kazandırmak için bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, harcama limitleri sebebiyle transferi gerçekleştirememişti.

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Alper Potuk'tan Çaykur Rizespor'a flaş transfer cevabı!

Milan Kulübü, oyuncunun transferi konusunda Napoli'nin yapmış olduğu teklifi reddetti ve Fenerbahçe'nin kaynak yaratamaması sebebiyle görüşmeler tıkandı ve Ricardo Rodriguez'in Hollanda ekibi PSV'nin yolunu tutmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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Alper Potuk'tan Çaykur Rizespor'a flaş transfer cevabı!

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'nin mutlak bir sol bek transferi yapmak istediği kaydedilirken, Ricardo Rodriguez'den olumlu sonuç alamayan sarı-lacivertli kurmaylar rotayı Çaykur Rizespor'lu Melnjak'a çevirmişti.

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