29 Ocak 2020, Çarşamba
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Alper Potuk'tan Çaykur Rizespor'a flaş transfer cevabı!
TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Fenerbahçe'de kış transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala limit sorununun halledilmesi ve takviyelerin yapılması için çalışmalar hızlandı. Bu doğrultuda ilk olarak Victor Moses'ın kiralık sözleşmesini fesheden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Alper Potuk'un Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddia edilmişti. Sezonun ikinci yarısında Karadeniz ekibinin formasını giyeceği konuşulan Alper'in Rizesporlu yetkililere transfer cevabı verdiği öğrenildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 21:14
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