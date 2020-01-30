Azerbaycan'ın gözü Ersun Yanal'da
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Azerbaycan Milli Takımı’nın teknik direktör adayları arasında Ersun Yanal’ın da bulunduğu öğrenildi.
Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun önceki gün gerçekleştirdiği konferansta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Federasyon başkanının seçildiği, mali konuların konuşulduğu toplantıda gündem başlıklarından bir tanesi de, milli takım teknik direktörüydü.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Hırvat Jurcevic'in ayrılmasının ardından boşta olan koltuk için hazırlanan aday listede Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a da yer verildi. Federasyon, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic'in sözleşmesini geçtiğimiz ayın ortasında feshetmişti.
Slaven Bilic döneminde deneyimli teknik adamın yardımcısı olarak Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcının ayrıldığı günden bu yana, teknik adamlık koltuğu boşta bulunuyor.
PRANDELLI DE LİSTEDE
Spartak Moskova'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Rus hoca Oleg Kononov, Torino, Udinese ve Arnavutluk Milli Takımı gibi ekipleri çalıştırmış Giovanni de Biasi, Umman Milli Takımı'nın Hırvat çalıştırıcısı Branko Ivankovic, İtalya Milli Takımı'nın eski hocası Luigi di Biaggio ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin de adaylar arasında yer aldığı belirlendi.
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