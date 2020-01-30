Azerbaycan'ın gözü Ersun Yanal'da

Sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrilmişti ancak TFF'nin belirlediği harcama limiti elleri kolları bağlamıştı... Bu kapsamda başta sol bek isteyen sarı lacivertli teknik heyet bunu transfere sayılı günler kalmasına rağmen hala gerçekleştiremedi. Simon Falette geldi ama onun da lisansı, Fenerbahçe'nin harcama limitine takılmasından dolayı hala çıkarılamadı. Onun haricinde ise Moses'ın Inter'e gitmesi, Mehmet Ekici'nin kadroya dönmesi, Sadık Çiftpınar'ın lisansının askıya alınması gibi flaş değişimler de yaşandı. Şimdi en çok konuşulan konu, sol bek meselesi çözülecek mi? Peki, yeni Fenerbahçe'de Milan'dan Ricardo Rodriguez transferinin çıkmaza girmesiyle takımda neler yaşanacak? Sol beke hangi isimlerin adı geçiyor? Yeni Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl şekillenecek? İşte detaylar ve 2020 yılı ocak ayı transfer dönemi sonrası Fenerbahçe kadrosu...