28 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.01.2020

'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular, bir süre pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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