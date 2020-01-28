28 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Federico Dimarco'yu listesine aldı

İşte F.Bahçe'nin yeni sol beki! Anlaşma sağlandı...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.01.2020

çalışmalarını sürdüren , sol beke Inter'den 'yu listesine aldı.

Detaylar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu "Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu"
F.Bahçe'ye Rodriguez transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Rodriguez transferinde dev rakip!
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör