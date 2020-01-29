29 Ocak 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...
Sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrilmişti ancak TFF'nin belirlediği harcama limiti elleri kolları bağlamıştı... Bu kapsamda başta sol bek isteyen sarı lacivertli teknik heyet bunu transfere sayılı günler kalmasına rağmen hala gerçekleştiremedi. Simon Falette geldi ama onun da lisansı, Fenerbahçe'nin harcama limitine takılmasından dolayı hala çıkarılamadı. Onun haricinde ise Moses'ın Inter'e gitmesi, Mehmet Ekici'nin kadroya dönmesi, Sadık Çiftpınar'ın lisansının askıya alınması gibi flaş değişimler de yaşandı. Şimdi en çok konuşulan konu, sol bek meselesi çözülecek mi? Peki, yeni Fenerbahçe'de Milan'dan Ricardo Rodriguez transferinin çıkmaza girmesiyle takımda neler yaşanacak? Sol beke hangi isimlerin adı geçiyor? Yeni Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl şekillenecek? İşte detaylar ve 2020 yılı ocak ayı transfer dönemi sonrası Fenerbahçe kadrosu...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:52
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...