29 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...

Sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrilmişti ancak TFF'nin belirlediği harcama limiti elleri kolları bağlamıştı... Bu kapsamda başta sol bek isteyen sarı lacivertli teknik heyet bunu transfere sayılı günler kalmasına rağmen hala gerçekleştiremedi. Simon Falette geldi ama onun da lisansı, Fenerbahçe'nin harcama limitine takılmasından dolayı hala çıkarılamadı. Onun haricinde ise Moses'ın Inter'e gitmesi, Mehmet Ekici'nin kadroya dönmesi, Sadık Çiftpınar'ın lisansının askıya alınması gibi flaş değişimler de yaşandı. Şimdi en çok konuşulan konu, sol bek meselesi çözülecek mi? Peki, yeni Fenerbahçe'de Milan'dan Ricardo Rodriguez transferinin çıkmaza girmesiyle takımda neler yaşanacak? Sol beke hangi isimlerin adı geçiyor? Yeni Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl şekillenecek? İşte detaylar ve 2020 yılı ocak ayı transfer dönemi sonrası Fenerbahçe kadrosu...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:52
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Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi planlandığı şekilde gitmedi... Sarı lacivertliler harcama limiti dolayısıyla transferde tıkanmıştı.

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Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...

Kanarya, transfer yapmak için 19 milyon TL'lik açığını kapatıp artıya geçmenin hesaplarını yaparken Victor Moses'ın Inter'e gitmesi ve Comolli'nin ayrılmasıyla beraber bu açık 10 milyon TL'ye kadar düştü.

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Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...

Şimdi gözler sol bek transferinde ama taraftarların özellikle sabırsızlıkla açıklanmasını beklendiği Ricardo Rodriguez transferi yatmaya yakın... Oyuncunun Napoli'ye yakın olduğu haberleri ayyuka çıkmıştı.

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Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...

Fenerbahçe'nin de harcama limiti dolayısıla başka isimlere yöneldiği bu isimlerle de takas yoluyla anlaşmaya çalışacağı bilgileri geldi.

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Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...

Peki, o isimler kim ve ara transfer döneminin kapanması sonrası yeni sol bek ile birlikte Fenerbahçe kadrosu nasıl olacak? İşte yanıtı...

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