29 Ocak 2020, Çarşamba
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Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...
İtalya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Milan sahasında Torino'yu ağırladı. Mücadelenin 90 dakikası 2-2 biterken maç uzatmaya gitti. 82. dakika oyuna giren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleyi uzatmaya götüren golü atarken, uzatmalarda da bir gol daha attı ve takımının tur atlamasında önemli rol oynadı. Gecenin yıldızı olan Çalhanoğlu için müthiş bir transfer iddiası da ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 11:55
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