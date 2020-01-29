29 Ocak 2020, Çarşamba

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Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...

İtalya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Milan sahasında Torino'yu ağırladı. Mücadelenin 90 dakikası 2-2 biterken maç uzatmaya gitti. 82. dakika oyuna giren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleyi uzatmaya götüren golü atarken, uzatmalarda da bir gol daha attı ve takımının tur atlamasında önemli rol oynadı. Gecenin yıldızı olan Çalhanoğlu için müthiş bir transfer iddiası da ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 11:55
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Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan evinde Torino'yu konuk etti. Maç 2-1 konuk ekip lehineyken sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi ve maçın uzamasını sağladı.

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Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...

Milli oyuncu bu golle de durmadı. Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha ağları sarsan yıldız isim, maçı 3-2'ye getirdi. Bu golden iki dakika sonra Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic skoru belirleyen golü kaydetti.

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Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...

Hakan Çalhanoğlu sergilediği performansla İtalya'da manşetleri süslerken, ara transferde daha önce de takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan milli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Christian Eriksen'i Inter'e gönderen Premier Lig ekibi Tottenham, gözünü Hakan Çalhanoğlu'na dikti...

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Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...

Bu transferi özellikle İngiliz ekibinin Portekizli patronu Jose Mourinho'nun istediği ifade edilirken, deneyimli teknik adamın takımdan ayrılan Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu'nun en ideal isim olduğunu düşündüğü bildirildi.

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